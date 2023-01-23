Voleybolda 3 Türk takımı Avrupa'da sahne alacak
Türkiye'yi Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda temsil eden kulüpler, 25-26 Ocak tarihlerinde Avrupa kupalarında sahaya çıkacak.
Ankara
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Halkbank, Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta Avrupa'da sahne alacak.
Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maç programı şu şekilde:
CEV Şampiyonlar Ligi:
25 Ocak Çarşamba:
17.30 Halkbank-Hebar Pazardzhik (Bulgaristan)
20.00 Ziraat Bankkart-ACH Volley (Slovenya)
CEV Kupası play-off turu rövanşı:
26 Ocak Perşembe:
22.30 PGE Skra (Polonya)-Galatasaray HDI Sigorta
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