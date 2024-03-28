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Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasıyla play-off eşleşmeleri belli oldu.

Süha Gür  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

İstanbul

Ligde oynanan erteleme maçlarının ardından normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Opet, play-off yarı finalinde ligde dördüncü sırada bulunan Türk Hava Yolları ile eşleşti.

Üçüncü sırada kalan Eczacıbaşı Dynavit ise sezonu ikinci tamamlayan VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.

İki galibiyet alan takımın adını finale yazdıracağı yarı final müsabakaları 1 Nisan Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

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