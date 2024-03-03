Dolar
31.38
Euro
34.06
Altın
2,083.54
ETH/USDT
3,400.60
BTC/USDT
61,632.00
BIST 100
9,097.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Valencia-Real Madrid maçındaki hakem kararı, İspanya'da gündem oldu

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında oynanan Valencia-Real Madrid maçındaki hakem kararı tartışma konusu oldu.

Abdulkadir Karakaya  | 03.03.2024 - Güncelleme : 03.03.2024
Valencia-Real Madrid maçındaki hakem kararı, İspanya'da gündem oldu

İstanbul

Mestalla Stadı'nda 2-2'lik beraberlikle biten karşılaşmanın 90+9. dakikasında hakem Jesus Gil Manzano, Real Madrid'in golünden bir saniye önce bitiş düdüğünü çaldı.

Brahim Diaz'ın ceza sahası dışından yaptığı ortada, Manzano top havadayken maçı bitirirken, pozisyonun devamında Jude Bellingham topu kafayla ağlara gönderdi.

Manzano, maçı bitirdiği gerekçesiyle golü geçerli saymazken, yoğun itirazlarından dolayı Bellingham'a kırmızı kart gösterdi.

Real Madridli yedek oyuncular ve teknik heyet de sahaya girerek Manzano'ya itirazlarda bulundu ancak karar değişmedi.

Ancelotti: "Eşi benzeri görülmemiş bir şey"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Daha önce böyle bir şey başıma gelmemişti. Söylenecek pek bir şey yok. Eşi benzeri görülmemiş bir şey oldu. Bizim için hayal kırıklığıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Eflatun-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan maç haberinde, "Eşi benzeri görülmemiş bir hakem kararı Real Madrid'in Mestalla'da kazanmasını engelledi" başlığı kullanıldı.

Real Madridli futbolcu Aurelien Tchouameni ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu utanç verici." ifadesini kullandı.

Marca ve AS, "skandal" başlığını attı

Mücadelede yaşanan bu olay, İspanya'daki spor basınında da önemli yer tuttu.

Marca gazetesi, "Mestalla'da skandal" manşetini atarken, "Manzano'nun benzeri görülmemiş bir hata" yaptığı savunuldu.

"Şampiyonluk skandalı" başlığını kullanan AS gazetesi, Girona ve Barcelona ile liderlik mücadelesi veren Real Madrid'in kritik bir puan kaybı yaşadığına vurgu yaptı.

El Mundo Deportivo ise "Lig şampiyonluğunun önü açık. Barça için altın şans" başlığını attı ve Barcelona'nın bugün kazanması durumunda Real Madrid ile arasındaki puan farkını 6'ya indireceğine dikkat çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Antalya'da MIKTA etkinliğine katıldı
Emine Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı
Bingöl'de olası depremde hasar alabilecek riskli yapılar araştırıldı
Bakan Fidan: Antalya Diplomasi Forumu'na bu yıl 148 ülkeden 4 bin 700 kişi katıldı
Bakan Göktaş, Türkiye'de ilk defa "Yaşlı Profili Araştırması" yapıldığını açıkladı

Benzer haberler

Valencia-Real Madrid maçındaki hakem kararı, İspanya'da gündem oldu

Valencia-Real Madrid maçındaki hakem kararı, İspanya'da gündem oldu

La Liga'da lider Real Madrid, Valencia deplasmanında puan kaybetti

Ancelotti, Arda'nın az süre almasını "maç koşulları"na bağladı

Avrupa'nın 5 büyük liginde zirvedeki takımlar yerini korudu

Avrupa'nın 5 büyük liginde zirvedeki takımlar yerini korudu
VAR kayıtlarının açıklanmasını değerlendiren Kayserispor Başkanı Çamlı'dan hakemlere destek

VAR kayıtlarının açıklanmasını değerlendiren Kayserispor Başkanı Çamlı'dan hakemlere destek
Sparta Prag-Galatasaray maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

Sparta Prag-Galatasaray maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet