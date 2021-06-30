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Ukrayna çeyrek finale yükseldi

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Ukrayna, normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde İsveç'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Mutlu Demirtaştan   | 30.06.2021
Ukrayna çeyrek finale yükseldi

İstanbul

İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park'ta oynanan son 16 turu mücadelesinde İsveç ile Ukrayna karşılaştı.

27. dakikada Ukrayna 1-0 öne geçti. Andriy Yarmolenko'nun pasına hareketlenen Oleksandr Zinchenko, ceza alanında sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi.

43. dakikada İsveç durumu 1-1'e getirdi. Emil Forsberg'in ceza sahası dışından vuruşunda savunmaya da çarpan top filelere gitti. Forsberg, EURO 2020'deki 4. golünü kaydetti.

Mücadelenin normal süresi 1-1 beraberlikle sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

99. dakikada İsveç 10 kişi kaldı. Artem Besedin'e sert bir faul yapan Marcus Danielson, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.

120+1. dakikada Zinchenko'nun ortaladığı topu kale sahası önünde kafayla ağlara gönderen Artem Dovbyk, Ukrayna'yı 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Ukrayna, çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi oldu. İki takım arasındaki çeyrek final maçı, İtalya'nın başkenti Roma'da 3 Temmuz Cumartesi günü TSİ 22.00'de oynanacak.

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