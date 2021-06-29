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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli güreşçileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda, serbest stilde altın madalya kazanan milli güreşçi Polat Polatçı ile bronz madalya kazanan Mevlüt Özdemir ve İsmail Küçüksolak'ı tebrik etti.

Fatih Çakmak   | 29.06.2021
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli güreşçileri tebrik etti

Ankara

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Almanya'nın Dortmund kentinde devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda, serbest stil 97 kiloda altın madalya kazanan Polat Polatçı'yı, 70 kiloda bronz madalya kazanan Mevlüt Özdemir ile 79 kiloda bronz madalya kazanan İsmail Küçüksolak'ı kutlarım. Daha önce katıldıkları şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandıran sporcularımız, bu kez de Avrupa Şampiyonası'nda aldıkları madalyalarla bizlere büyük mutluluk yaşattılar. Sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, organizasyonda mindere çıkacak diğer sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.




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