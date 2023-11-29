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UEFA'dan Sabri Çelik'e görev

UEFA gözlemcisi Sabri Çelik, Slovenya'nın Olimpia Ljubljana ile Fransa'nın Lille takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi grup müsabakasında görev yapacak.

Ercan Çakar  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
UEFA'dan Sabri Çelik'e görev

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sabri Çelik, Slovenya'nın Ljubljana şehrindeki Stozice Stadyumu'nda TSİ 18.45'de başlayacak müsabaka hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

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