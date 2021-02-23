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UEFA'dan İbrahimovic'e yönelik 'ırkçı söylem' iddiasına soruşturma

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 18 Şubat'ta Kızılyıldız-Milan arasında oynanan Avrupa Ligi son 32 turu maçında yaşanan olayı soruşturmak üzere müfettiş atandı.

Abdulkadir Karakaya,Kayhan Gül   | 23.02.2021
UEFA'dan İbrahimovic'e yönelik 'ırkçı söylem' iddiasına soruşturma

İstanbul

Soruşturmada elde edilecek bilgilerin önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Rajko Mitic Stadı’nda oynanan Kızılyıldız-Milan maçında locada oturan bazı Sırp taraftarlar, Bosna Hersek asıllı Milan'ın İsveçli futbolcusu Zlatan İbrahimovic'e küfür ve hakaret etmişti.

Bölge medyasında paylaşılan bir görüntüde, İbrahimovic'e yedeklerle birlikte tribünde oturduğu sırada arkasından bazı taraftarların, Boşnakları aşağılamak için ırkçı ifadeler kullandıkları duyulmuştu.

39 yaşındaki futbolcu, 2-2 sona eren karşılaşmada görev almamıştı.

Malmö doğumlu İbrahimovic'in babası Şefik İbrahimovic'in 1970'li yıllarda Bosna Hersek'ten İsveç'e göç ettiği biliniyor.

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