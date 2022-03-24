UEFA Uluslar Ligi'nde play-out maçları oynandı
UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-23 sezonunda en alt lige düşecek takımların belirleneceği ilk kez düzenlenen play-out turnuvasının ilk ayağı, iki maçla tamamlandı.
Ankara
Kazakistan, deplasmanda Moldova'yı Sergiy Maliy ve Veaceslav Posmac'ın (kendi kalesine) golleriyle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Ion Nicolaescu kaydetti.
Estonya ise ağırladığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile 0-0 berabere kaldı.
Bu maçların rövanşı, 29 Mart'ta oynanacak. Turu geçenler, UEFA Uluslar Ligi'nde gelecek sezon C Ligi'nde yer almaya devam edecek. Elenen takımlar ise en alt lig D'nin gruplarına katılacak.
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