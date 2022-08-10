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UEFA Süper Kupa'nın sahibi Real Madrid oldu

Real Madrid, Eintracht Frankfurt'u 2-0 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Mutlu Demirtaştan   | 10.08.2022
UEFA Süper Kupa'nın sahibi Real Madrid oldu

İstanbul

Finlandiya'daki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Süper Kupa maçında, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan İspanya'nın Real Madrid takımı ile Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt karşılaştı.

37. dakikada Real Madrid golü buldu. Kroos'un sağ kanattan kullandığı kornerde önce Benzema ardından Casemiro yaptıkları kafa vuruşuyla topu Alaba ile buluşturdu. Kale sahasında boş durumdaki Alaba, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısı, Real Madrid'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

65. dakikada Real Madrid farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Vinicius'un pasında gelişine yaptığı vuruşla golü bulan Benzema, durumu 2-0 yaptı.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Real Madrid, 2002, 2014, 2016 ve 2017'den sonra tarihinde 5. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Madrid ekibi, 5'er kezle bu kupayı en çok kazanan takımlar Barcelona ve Milan'ı yakaladı.

Öte yandan Real Madrid formasıyla 324. golünü atan Benzema, Raul'ü geride bırakarak kulüp tarihinin en skorer ikinci oyuncusu olmayı başardı.

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