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UEFA Süper Kupa'nın sahibi Manchester City oldu

UEFA Süper Kupa'da normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren mücadelenin ardından Sevilla'yı penaltılarla 5-4 yenen Manchester City, kupanın sahibi oldu.

Doğa Kırmızıoğlu  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
UEFA Süper Kupa'nın sahibi Manchester City oldu Fotoğraf: Panagiotis Moschandreou/AA

Ankara

Bu yıl 48'incisi düzenlenen organizasyonda, geçen sezon İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan İngiltere'nin Manchester City takımı ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İspanya temsilcisi Sevilla, Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda karşılaştı.

25. dakikada Sevilla, ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta, Acuna'nın ortasına ceza saha içinde iyi yükselen En-Nesyri, iki Manchester Cityli defans oyuncusunun arasından düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısı, Sevilla'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada bu kez kontratakla etkili olan Sevilla'da Ocampos'un sol kanattan ara pasıyla kaleciyle ceza sahası içinde karşı karşıya kalan En-Nesyri'nin yerden şutunda meşin yuvarlağı, Ederson kurtardı.

63. dakikada Manchester City, skora denge getirdi. Rodri'nin ceza sahasına girmeden sol kanattan ortasına arka direkte iyi yükselen Palmer, ters ayakta yakalanan kalecinin müdahale edemeyeceği köşeye düzgün bir kafa vuruşu gerçekleştirdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere bitti ve penaltılara geçildi.

Manchester City'de Haaland, Alvarez, Kovacic, Grealish, Walker; Sevilla'da Ocampos, Rafa Mir, Rakitic, Montiel penaltıları golle sonuçlandırdı. İspanya temsilcisinde Gudelj'in penaltısı direkten döndü ve rakibini 5-4 mağlup eden Manchester City, kupanın sahibi oldu.

Barcelona ve Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemde Süper Kupa'yı kazanan İspanyol teknik adam Pep Guardiola, aynı başarıyı bu turnuvada ilk kez boy gösteren Manchester City ile de tekrarladı. Daha önce bir kez bu kupayı kazanan Sevilla ise altıncı kez kaybetti.

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