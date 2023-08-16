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Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve kaleci Goran Karacic, Osijek ile yapacakları maç öncesi Opus Arena'da basın toplantısı düzenliyor.
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FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde Türkiye'nin rakibi İsveç oldu

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi İsveç oldu.

Bozhan Memiş  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde Türkiye'nin rakibi İsveç oldu Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Belçika'yı 79-78 mağlup ederek D Grubu'nu Hırvatistan'ın ardından ikinci sırada tamamlayan İsveç, yarı finale yükseldi.

İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile oynadığı 3 maçı da kazanarak C Grubu'nu lider bitiren A Milli Takım, 18 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsveç ile yarı finalde mücadele edecek.

D Grubu'nda son maçında Hollanda'yı 89-81'lik skorla geçerek 3'te 3 yapan Hırvatistan ise C Grubu ikincisi Ukrayna ile final mücadelesi verecek.

Hırvatistan-Ukrayna karşılaşması, 18 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de oynanacak.

Turnuvanın final mücadelesi ise 20 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de.

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