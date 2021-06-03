Euro
10.57
Dolar
8.70
BIST 100
1,416.73
Altın
1,870.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Süper Kupa maçı Kuzey İrlanda'da oynanacak

Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu (IFA), 2021 UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacaklarını açıkladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 03.06.2021
UEFA Süper Kupa maçı Kuzey İrlanda'da oynanacak

Ankara

IFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Kupa'nın 11 Ağustos'ta başkent Belfast'taki Windsor Park'ta oynanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Maçın İstanbul'a alınacağı yönündeki spekülasyon sonrası UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea ile Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal arasındaki karşılaşmanın, önceden belirlendiği gibi Kuzey İrlanda'da yapılacağını onaylamıştır." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,7 milyonu aştı
Dünya genelinde 2 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Harvard Üniversitesinden Prof. Dr. Hotamışlıgil: Kovid-19 aşısını hiçbir tereddüdüm olmadan yaptırdım
'Uzun süreli yürüyüş yapamıyorum, çok çabuk yoruluyorum'
'Virüsü ben mi bulaştırdım diye vicdanı sorgulamak çok kötü bir şey'

Benzer haberler

UEFA Süper Kupa maçı Kuzey İrlanda'da oynanacak

UEFA Süper Kupa maçı Kuzey İrlanda'da oynanacak

PFDK'den Altay, Altınordu, Kocaelispor ve Sakaryaspor'a para cezası

Hatayspor'la sözleşmesi sona eren Yusuf Abdioğlu takımdan ayrıldı

Alexander Sörloth'tan takıma dönmesini isteyen Trabzonspor taraftarlarına cevap

Alexander Sörloth'tan takıma dönmesini isteyen Trabzonspor taraftarlarına cevap
A Milli Futbol Takımı, Almanya'daki ilk çalışmasını yaptı

A Milli Futbol Takımı, Almanya'daki ilk çalışmasını yaptı
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: Merdivenin ilk basamağı İtalya maçıyla başlayacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: Merdivenin ilk basamağı İtalya maçıyla başlayacak