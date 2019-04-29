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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı 30 Nisan Salı günü başlıyor.

Mutlu Demirtaştan   | 29.04.2019
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı 30 Nisan Salı günü başlıyor.

İlk yarı final maçında yarın İngiltere ekibi Tottenham, Hollanda temsilcisi Ajax'ı Tottenham Hotspur Stadı'nda konuk edecek.

Yarı finalin diğer ayağında ise 1 Mayıs Çarşamba günü İspanya'nın Barcelona takımı, Camp Nou Stadı'nda İngiltere'nin Liverpool ekibini ağırlayacak.

İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports kanallarından naklen yayınlanacak.

Müsabakaların rövanşları, 7-8 Mayıs'ta oynanacak ve finale yükselecek takımlar belli olacak.

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