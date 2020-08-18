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Dünyadan Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son finalist yarın belli olacak

Bayern Münih ile Olympique Lyon arasında yarın oynanacak karşılaşmayı kazanan taraf, şampiyonadaki son final vizesini alacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 18.08.2020
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son finalist yarın belli olacak

Ankara

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son finalist, yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Fransa'dan Olympique Lyon arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.

İki takım arasındaki zorlu mücadele, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

beIN Sports Haber ile beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayımlanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılığını, aynı ülkeden Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar üstlenecek.

İki takım, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde yarın 9. maçlarına çıkacak. Önceki karşılaşmaların 4'ünü Bayern Münih, 2'sini Olympique Lyon kazanırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 9 maçın tamamını kazanan Bayern Münih, turnuvada 6. kez kupaya uzanmak için sahaya çıkacak.

2009-10 sezonunda yarı finale kaldığı kupada ikinci kez aynı başarıyı tekrarlayan Olympique Lyon ise tarihinde ilk kez final bileti almaya çalışacak.

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