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Ligue 1'de sezonun açılış maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Abdulkadir Karakaya   | 18.08.2020
Ligue 1'de sezonun açılış maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Ankara

ANKARA (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 21 Ağustos Cuma günü oynanması planlanan yeni sezonun açılış karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Profesyonel Futbol Liginden (LFP) yapılan açıklamada, Olympique Marsilya ile Saint Etienne arasında oynanması planlanan 2020-2021 sezonu açılış maçının, Marsilya ekibindeki 3 kişide Kovid-19 tespit edilmesi sonucu ertelendiği belirtildi.

Müsabakanın, sağlık koşullarının elvermesi halinde 16 veya 17 Eylül tarihinde oynanacağı kaydedildi.

Ligue 1'de 2020-2021 sezonu, 22 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Bordeaux-Nantes karşılaşması ile başlayacak.

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