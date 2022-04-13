UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist Villarreal
Villarreal, Bayern Münih'i eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına girdi.
Ankara
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında oynanan çeyrek final rövanş maçında Alman ekibi Bayern Münih, deplasmanda 1-0 yenildiği İspanyol temsilcisi Villarreal'i ağırladı.
Bayern Münih, Lewandowski'nin 52. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Fakat Villarreal, Chukwueze'nin 88. dakikadaki golüyle turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Bayern Münih'i eledi.
Villarreal, tarihinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi derecesi olan yarı finale, 2006'dan sonra bir kez daha yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.