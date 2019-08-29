Euro
6.45
Dolar
5.82
BIST 100
96,030.47
Altın
1,539.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapılacak. Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı grup kuraları bugün çekilecek.

Yunus Kaymaz   | 29.08.2019
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kuraların ardından belli olacak. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.

Turnuvada play-off rövanş karşılaşmalarının ardından son şeklini alan torbalarda bulunan takımlar şöyle:

1. torba: Liverpool, Chelsea, Manchester City (İngiltere), Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya)

2. torba: Real Madrid, Atletico Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Napoli (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Tottenham Hotspur (İngiltere), Ajax (Hollanda), Benfica (Portekiz)

3. torba: Olympique Lyon (Fransa), Bayer Leverkusen (Almanya), Salzburg (Avusturya), Olympiakos (Yunanistan), Club Brugge (Belçika), Valencia (İspanya), Inter (İtalya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

4. torba: Galatasaray (Türkiye), Lokomotiv Moskova (Rusya), Genk (Belçika), Leipzig (Almanya), Slavia Prag (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan), Atalanta (İtalya), Lille (Fransa)

İlk hafta maçları 17-18 Eylül'de

"Devler Ligi"nde grup maçları 17-18 Eylül'de başlayıp 10-11 Aralık'ta sona erecek.

Geçen sezon İngiliz ekibi Liverpool'un mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?
Jeopolitik ve demografik dinamikler arasında şekillenen Tlaib ve Omar olayı
AB'den kaçan İngiltere ABD'ye tutulabilir
İran iç siyasetinde güç mücadelesi kızışıyor

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor

Eski Galatasaraylı futbolcuya hapis cezası

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 3 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 3 takım belli oldu
Galatasaray yönetiminin ibra davasında karar belli oldu

Galatasaray yönetiminin ibra davasında karar belli oldu
Galatasaray sonunu getiremedi

Galatasaray sonunu getiremedi