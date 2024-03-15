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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Mutlu Demirtaştan  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Çeyrek finalde ilk maçlar 9-10 Nisan, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Çeyrek final

Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)

Yarı final

Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya) / Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)

Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) / Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

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