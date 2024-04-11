UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final etabı iki maçla devam etti
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Barcelona, Paris Saint-Germain'i (PSG) 3-2, Atletico Madrid ise Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek final etabı, iki maçla devam etti.
Fransa temsilcisi PSG, İspanya'nın Barcelona takımını Parc des Princes Stadı'nda ağırladı.
Konuk ekip, 37. dakikada Raphinha ile maçtaki gol perdesini açarken, PSG 48. dakikada Ousmane Dembele ve 51. dakikada Vitinha'nın golleriyle 2-1 öne geçti.
Barcelona, 62. dakikada Raphinha ile beraberliği yakalarken, 77. dakikada Andreas Christensen'in attığı golle karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Atletico Madrid evinde güldü
Günün diğer maçında İspanya temsilcisi Atletico Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund takımını konuk etti.
Civitas Metropolitano Stadı'ndaki mücadelede Madrid ekibi, 4. dakikada Rodrigo de Paul ve 32. dakikada Samuel Lino'nun golleriyle 2-1 galip geldi.
Borussia Dortmund'un tek golünü ise 81. dakikada Sebastien Haller kaydetti.
Her iki karşılaşmanın rövanşı 16 Nisan Salı günü oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.