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UEFA Konferans Ligi'nde Chelsea şampiyon oldu

UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis'i 4-1 yenen Chelsea, şampiyon oldu.

Bozhan Memiş  | 28.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
UEFA Konferans Ligi'nde Chelsea şampiyon oldu Fotoğraf: Jakub Porzycki/AA

Wroclaw

UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis ile Chelsea, Polonya'nın Wroclaw şehrinde karşı karşıya geldi.

İlk yarı

9. dakikada Real Betis 1-0 öne geçti. Chelsea savunmasının hatasında topu kapan Isco, ceza yayı önüne gelip soldan atağa katılan Ezzalzouli'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, ceza sahasın sol çaprazından yerden çektiği şutta topu kaleci Jorgensen'in solundan filelere gönderdi.

13. dakikada Real Betis ikinci gole çok yaklaştı. Bakambu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bartra, kalecinin önde olduğunu görünce bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Jorgensen son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çelmeyi başardı.

21. dakikada Real Betis net fırsattan yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan Ezzalzouli, iki rakibinden sıyrılıp kale sahası önü sol çaprazına geldi. Bu futbolcu, penaltı noktası üzerine hareketlenen Cardoso'ya pasını aktardı. Cardoso'nun yakın mesafeden şutunda, Badiashile son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

Real Betis, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

57. dakikada soldan kazanılan korner atışında Neto, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın sektirdiği meşin yuvarlağı önünde bulan James'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda Natan, son anda araya girerek topu kornere yolladı.

65. dakikada Chelsea beraberliği yakaladı. Orta sahada topla buluşan Palmer, meşin yuvarlağı sağ kanada taşıyıp kale sahası içine ortaladı. İki savunma oyuncusu arasından yükselen Fernandez, yakın mesafeden kafa vuruşuyla topu köşeden filelere yolladı: 1-1.

70. dakikada Chelsea öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Palmer, Jesus Rodriguez'den sıyrılıp kale sahası içine ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Jackson, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.

83. dakikada Chelsea farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Dewsbury-Hall, soldan ceza sahasına giren Sancho'ya pasını aktardı. Bu futbolcu, Sabaly'den sıyrılıp çaprazdan çok sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-3.

90+1. dakikada Chelsea bir gol daha attı. Sol kanatta topla buluşan Fernandez, atağa katılan Caicedo'ya pasını aktardı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan bu futbolcu, sert bir vuruşla topu filelere attı: 1-4.

Karşılaşmayı 4-1 kazanan Chelsea, UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.

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