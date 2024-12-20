Dolar
35.16
Euro
36.48
Altın
2,595.86
ETH/USDT
3,449.00
BTC/USDT
97,852.00
BIST 100
9,765.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, Belçika'nın Cercle Brugge ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak lig aşamasında ilk 24 takım arasına giremedi ve Avrupa kupalarına veda etti.

Süha Gür  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü organizasyonunda lig etabının son hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Chelsea (İngiltere)-Shamrock Rovers (İrlanda): 5-1

LASK (Avusturya)-Vikingur (İzlanda): 1-1

Real Betis (İspanya)-HJK (Finlandiya): 1-0

Molde (Norveç)-Mlada Boleslav (Çekya): 4-3

Heidenheim (Almanya)-St. Gallen (İsviçre): 1-1

Djurgarden (İsveç)-Legia Varşova (Polonya): 3-1

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Astana (Kazakistan): 1-1

Rapid Wien (Avusturya)-Kopenhag (Danimarka): 3-0

Vitoria (Portekiz)-Fiorentina (İtalya): 1-1

Cercle Brugge (Belçika)-Başakşehir: 1-1

Lugano (İsviçre)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2

Hearts (İskoçya)-Petrocub (Moldova): 2-2

Panathinaikos (Yunanistan)-Dinamo Minsk (Belarus): 4-0

TSC (Sırbistan)-Noah (Ermenistan): 4-3

Borac (Bosna Hersek)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Jagiellonia (Polonya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya): 0-0

Celje (Slovenya)-The New Saints (Galler): 3-2

Larne (Kuzey İrlanda)-Gent (Belçika): 1-0

Play-off eşleşmeleri

Gent (Belçika)-Kopenhag (Danimarka)

Real Betis (İspanya)-Heidenheim (Almanya)

Molde (Norveç)-TSC (Sırbistan)

Jagiellonia (Polonya)-Shamrock Rovers (İrlanda)

Celje (Slovenya)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Vikingur (İzlanda)-Borac (Bosna Hersek)

Panathinaikos (Yunanistan)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Güler: Türkiye'nin, Suriyelilerin geri dönüşleri için kabaca iki aşamalı bir plan öngördüğü söylenebilir
Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime kar engeli
Hatay Arsuz'da deprem konutlarının yapımı sürüyor
İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenin cansız bedenine ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi paylaşımı

Benzer haberler

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı

RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etti

Göztepe, kupada grup aşamasına yükseldi

PFDK, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübe çeşitli cezalar verdi

PFDK, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübe çeşitli cezalar verdi
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, kriz döneminden savaşarak çıkmak istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, kriz döneminden savaşarak çıkmak istiyor
UEFA, sürdürülebilirlik projelerine 12,1 milyon avro yatırım yaptı

UEFA, sürdürülebilirlik projelerine 12,1 milyon avro yatırım yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet