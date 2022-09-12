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Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi St. Giles Katedraline götürülüyor.
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Arsenal-PSV Eindhoven maçı ertelendi

Fatih Erel   | 12.09.2022
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Arsenal-PSV Eindhoven maçı ertelendi

Istanbul

UEFA, İngiliz takımı Arsenal ile Hollanda takımı PSV Eindhoven arasında 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan erteleme nedeniyle ilgili açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarının yaşandığı ifade edildi.

Maçın oynanacağı tarihin ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi.

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