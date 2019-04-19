UEFA Avrupa Liginde yarı finalistler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar belli oldu.
Ankara
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale Arsenal, Valencia, Eintracht Frankfurt ve Chelsea yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında çeyrek finallerin rövanşları, 4 müsabakayla tamamlandı.
İlk maçta konuk ettiği İtalya temsilcisi Napoli'yi 2-0 yenen Arsenal, San Paolo Stadı'nda oynanan rövanşta da rakibini 36. dakikada Alexandre Lacazette'nin golüyle 1-0 mağlup ederek yarı final vizesi aldı.
Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ise 37. dakikada Filip Kostic ve 67. dakikada Sebastian Rode'nin fileleri havalandırmasıyla konuk ettiği Benfica'yı 2-0 mağlup ederek yarı finale kaldı. Portekiz ekibi, evindeki ilk maçı 4-2 kazanmasına rağmen deplasmanda atılan gol avantajı kuralı nedeniyle turnuvaya veda etti.
İspanya temsilcilerinin mücadelesinde Valencia, ilk maçta deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Villarreal'i Mestalla Stadı'nda 13. dakikada Toni Lato ve 54. dakikada Daniel Parejo'nun golleriyle 2-0 yenerek üst tura kaldı.
Chelsea ise ağırladığı Çekya'nın Slavia Prag takımını 5. ve 27. dakikalarda Pedro Rodriguez, 10. dakikada Simon Deli (kendi kalesine), 17. dakikada Olivier Giroud'un ağları sarsmasıyla 4-3 yenerek yarı finale çıktı. Slavia Prag'ın gollerini, 26. dakikada Tomas Soucek, 51. ve 55. dakikalarda Petr Sevcik kaydetti. İngiltere ekibi, ilk maçta rakibini 1-0'la geçmişti.
Organizasyonda çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasının ardından, yarın final eşleşmeleri Arsenal-Valencia, Eintracht Frankfurt-Chelsea şeklinde oluştu.
Rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Chelsea (İngiltere) - Slavia Prag (Çekya): 4-3 (1-0)
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Benfica (Portekiz): 2-0 (2-4)
Valencia (İspanya) - Villarreal (İspanya): 2-0 (3-1)
Napoli (İtalya) - Arsenal (İngiltere): 0-1 (0-2)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.