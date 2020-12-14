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UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları çekildi

Aynı ülke ya da grup ekipleri ile Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin birbirleriyle eşleşemediği kuraya, Avrupa Ligi gruplarında ilk iki sırayı alan 24 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8 takım katıldı.

Mutlu Demirtaştan   | 14.12.2020
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları çekildi

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 32 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli oldu.

Aynı ülke ya da grup ekipleri ile Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin birbirleriyle eşleşemediği kuraya, Avrupa Ligi gruplarında ilk iki sırayı alan 24 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8 takım katıldı.

İlk maçların 18 Şubat 2021, rövanşların ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu eşleşmeleri şöyle:

Wolfsberg (Avusturya) - Tottenham (İngiltere)

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Club Brugge (Belçika)

Real Sociedad (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Kızılyıldız (Sırbistan) - Milan (İtalya)

Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya)

Slavia Prag (Çekya) - Leicester City (İngiltere)

Salzburg (Avusturya) - Villarreal (İspanya)

Braga (Portekiz) - Roma (İtalya)

Krasnodar (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Young Boys (İsviçre) - Bayer Leverkusen (Almanya)

Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya)

Granada (İspanya) - Napoli (İtalya)

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda)

Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)

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