Dolar
18.85
Euro
20.20
Altın
1,843.30
ETH/USDT
1,548.30
BTC/USDT
22,113.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarının ilk ayağı, yarın oynanacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 15.02.2023
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor

Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turu, yarın 8 maçla başlayacak.

Ajax ile Union Berlin arasındaki karşılaşmayı, FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada bitiren ekiplerin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi play-off etabı ilk ayağının maç programı (TSİ) şöyle:

20.45 Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Rennes (Fransa)

20.45 Ajax (Hollanda) - Union Berlin (Almanya)

20.45 Salzburg (Avusturya) - Roma (İtalya)

23.00 Juventus (İtalya) - Nantes (Fransa)

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka)

23.00 Bayern Leverkusen (Almanya) - Monaco (Fransa)

23.00 Sevilla (İspanya) - PSV Eindhoven (Hollanda)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugüne kadar 60 yardım uçağı gönderdi
Düzce'de 3 işçi servisi ile tırın karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor
Türkiye ve dünya gündemi
Litvanyalı arama kurtarma ekibi deprem bölgesinden İstanbul’a döndü

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet