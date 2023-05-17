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UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler yarın belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları, yarın yapılacak.

Mutlu Demirtaştan  | 17.05.2023 - Güncelleme : 17.05.2023
UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler yarın belli oluyor

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasında finalistler, TSİ 22.00'de başlayacak Sevilla-Juventus ve Bayer Leverkusen-Roma maçlarıyla belli olacak.

Organizasyon tarihinin 6 kupayla en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Sevilla, 3 şampiyonluğu bulunan İtalya temsilcisi Juventus'u Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda ağırlayacak.

Diğer yarı final karşılaşmasında ise 1988 yılında kupayı kaldıran Almanya'nın Bayer Leverkusen takımı, turnuvada ilk şampiyonluğunu hedefleyen İtalya ekibi Roma'yı BayArena'da konuk edecek.

Roma'nın Bayer Leverkusen karşısında 1-0 galip geldiği ilk maçlarda, Juventus ile Sevilla ise 1-1 berabere kalmıştı.

Turnuvanın finali, 31 Mayıs Çarşamba günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

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