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UEFA Avrupa Konferans Liginde grup aşaması iki maçla başladı

Organizasyonun grup aşaması, iki maçla başladı. Buna göre, Maccabi Tel Aviv, sahasında Alashkert'i 4-1 yendi. Maccabi Haifa ise Feyenoord ile 0-0 berabere kaldı.

Mutlu Demirtaştan   | 14.09.2021
UEFA Avrupa Konferans Liginde grup aşaması iki maçla başladı

Istanbul

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup aşaması, oynanan iki karşılaşmayla başladı.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ilk haftasında Maccabi Tel Aviv-Alashkert ve Maccabi Haifa-Feyenoord maçları yapıldı.

A Grubu'nda İsrail takımı Maccabi Tel Aviv, sahasında Ermenistan'ın Alashkert takımını 4-1 yendi.

Bir diğer İsrail ekibi Maccabi Haifa'nın evinde Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaştığı E Grubu mücadelesi ise 0-0 beraberlikle sona erdi.

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