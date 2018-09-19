UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor

Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup aşaması, 24 karşılaşmayla başlayacak. Türk takımlarından Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor, gruplarındaki ilk maçlarına çıkacak.

ANKARA

UEFA Avrupa Ligi 2018-2019 sezonunda grup aşaması, 20 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımına TSİ 22.00'de konuk olacak.

Beşiktaş ise I Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Norveç ekibi Sarpsborg'u Vodafone Park'ta saat 19.55'te ağırlayacak.

Akhisarspor da J Grubu'ndaki ilk müsabakasında Rusya temsilcisi Krasnodar'ı saat 19.55'te konuk edecek.

Ligde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.55 Rapid Wien (Avusturya) - Spartak Moskova (Rusya)

19.55 Villarreal (İspanya) - Glasgow Rangers (İskoçya)

19.55 Lazio (İtalya) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

19.55 Olympique Marsilya (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

19.55 Genk (Belçika) - Malmö (İsveç)

19.55 Beşiktaş - Sarpsborg (Norveç)

19.55 Akhisarspor - Krasnodar (Rusya)

19.55 Sevilla (İspanya) - Standard Liege (Belçika)

19.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Astana (Kazakistan)

19.55 Rennes (Fransa) - Jablonec (Çekya)

19.55 Vidi (Macaristan) - BATE Borisov (Belarus)

19.55 PAOK (Yunanistan) - Chelsea (İngiltere)



22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Bayer Leverkusen (Almanya)



22.00 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zürih (İsviçre)

22.00 Celtic (İskoçya) - Rosenborg (Norveç)

22.00 Leipzig (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

22.00 Slavia Prag (Çekya) - Bordeaux (Fransa)

22.00 Kopenhag (Danimarka) - Zenit (Rusya)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Fenerbahçe

22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Anderlecht (Belçika)

22.00 Arsenal (İngiltere) - Vorskla Poltava (Ukrayna)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya)

22.00 Dudelange (Lüksemburg) - Milan (İtalya)





- Grupta ilk iki sıra tur atlayacak





UEFA Avrupa Ligi'nin 12 grubunda, deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak maçların ardından ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 32 turuna yazdıracak.

"Kupa 2"de takımlar, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle yollarına devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.





- Gruplar





A Grubu: Bayer Leverkusen (Almanya), Ludogorets (Bulgaristan), Zürih (İsviçre), AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

B Grubu: Salzburg (Avusturya), Celtic (İskoçya), Leipzig (Almanya), Rosenborg (Norveç)

C Grubu: Zenit (Rusya), Kopenhag (Danimarka), Bordeaux (Fransa), Slavia Prag (Çekya)

D Grubu: Anderlecht (Belçika), Fenerbahçe, Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Spartak Trnava (Slovakya)

E Grubu: Arsenal (İngiltere), Sporting Lizbon (Portekiz), Karabağ (Azerbaycan), Vorskla Poltava (Ukrayna)

F Grubu: Olympiakos (Yunanistan), Milan (İtalya), Real Betis (İspanya), Dudelange (Lüksemburg)

G Grubu: Villarreal (İspanya), Rapid Wien (Avusturya), Spartak Moskova (Rusya), Glasgow Rangers (İskoçya)

H Grubu: Lazio (İtalya), Olympique Marsilya (Fransa), Eintracht Frankfurt (Almanya), Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

I Grubu: Beşiktaş, Genk (Belçika), Malmö (İsveç), Sarpsborg (Norveç)

J Grubu: Sevilla (İspanya), Krasnodar (Rusya), Standard Liege (Belçika), Akhisarspor

K Grubu: Dinamo Kiev (Ukrayna), Astana (Kazakistan), Rennes (Fransa), Jablonec (Çekya)

L Grubu: Chelsea (İngiltere), PAOK (Yunanistan), BATE Borisov (Belarus), Vidi (Macaristan)





- Maç takvimi





UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu maç takvimi şu şekilde:

Grup 1. maçları: 20 Eylül 2018

Grup 2. maçları: 4 Ekim 2018

Grup 3. maçları: 25 Ekim 2018

Grup 4. maçları: 8 Kasım 2018

Grup 5. maçları: 29 Kasım 2018

Grup 6. maçları: 13 Aralık 2018

Son 32 turu ilk maçları: 14 Şubat 2019

Son 32 turu rövanş maçları: 21 Şubat 2019

Son 16 turu ilk maçları: 7 Mart 2019

Son 16 turu rövanş maçları: 14 Mart 2019

Çeyrek final ilk maçları: 11 Nisan 2019

Çeyrek final rövanş maçları: 18 Nisan 2019

Yarı final ilk maçları: 2 Mayıs 2019

Yarı final rövanş maçları: 9 Mayıs 2019

Final maçı: 29 Mayıs 2019

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu