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Türk boksörler Ukrayna'da ringe çıkacak

Türk boksörler Ali Eren Demirezen ve Volkan Gökçe Ukrayna'da ringe çıkacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 18.09.2020
Türk boksörler Ukrayna'da ringe çıkacak

İstanbul

Ağır sıklette mücadele eden Türk boksörler Ali Eren Demirezen ve Volkan Gökçe 20 Eylül Pazar günü Ukrayna'da ringe çıkacak. 

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden ve üç kez üst üste Avrupa Şampiyonu olan Demirezen, Polonyalı Sokolowski ile karşı karşıya gelecek. Bu maç aynı zamanda dünya sıralamasına da etki edecek.

Volkan Gökçek ise Ukraynalı Ruslan Belinskiy ile müsabakaya çıkacak.

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