Euro
9.77
Dolar
8.39
BIST 100
1,112.37
Altın
1,879.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Emrah Apartmanındaki arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin canlı bedenine ulaşıldı İzmir'deki Emrah Apartmanı enkazından yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki kız çocuğu yaralı çıkarıldı
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Tottenham'a galibiyeti Gareth Bale getirdi

31 yaşındaki Bale, 7 yıl 166 gün sonra yeniden takımı adına fileleri havalandırdı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 02.11.2020
Tottenham'a galibiyeti Gareth Bale getirdi

Ankara

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham, konuk ettiği Brighton and Hove Albion'u 2-1 yendi.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, 13. dakikada penaltıdan Harry Kane'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrenin başlarında daha atak bir oyun sergileyen Brighton and Hove Albion, 56. dakikada Tariq Lamptey'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Tottenham, oyuna 70. dakikada dahil olan yeni transferi Gareth Bale'in 73. dakikadaki golüyle yeniden öne geçerek karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Tottenham'da daha önce 2007-2013 sezonları arasında forma giyen 31 yaşındaki Bale, 7 yıl 166 gün sonra yeniden takımı adına fileleri havalandırdı.

Bu sonuçla puanını 14'e çıkaran Tottenham, ligde maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Brighton and Hove Albion ise 5 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 700 bini geçti
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 236 bini geçti
İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 25 eyalete giriş-çıkışlar yasaklandı

Benzer haberler

Tottenham'a galibiyeti Gareth Bale getirdi

Tottenham'a galibiyeti Gareth Bale getirdi

İngiliz derbisinde kazanan Arsenal

Mesut Özil'den 'İslam'da teröre yer yok' mesajı

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor
Manchester United, stadını 23 bin 500 taraftarı ağırlayabilecek şekilde düzenledi

Manchester United, stadını 23 bin 500 taraftarı ağırlayabilecek şekilde düzenledi
İngiltere Premier Lig'de 2 koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de 2 koronavirüs vakası tespit edildi