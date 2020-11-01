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İngiliz derbisinde kazanan Arsenal

Premier Lig'in 7. haftasında Arsenal, deplasmanda Manchester United'ı 1-0'la geçti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 01.11.2020
İngiliz derbisinde kazanan Arsenal

Ankara

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Arsenal, deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Arsenal'i ağırladı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında daha atak bir oyun sergileyen Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang'ın 69. dakikada penaltıdan attığı golle Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Arsenal puanını 12'ye yükseltirken, lige iyi başlangıç yapamayan Manchester United ise 7 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında Medipol Başakşehir, Manchester United'ı 4 Kasım Çarşamba günü ağırlayacak.

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