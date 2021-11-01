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Tottenham, teknik direktörünün görevine son verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun görevine son verildi.

Fatih Erel   | 01.11.2021
Tottenham, teknik direktörünün görevine son verdi

İstanbul

Tottenham'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulüp, bugün Nuno Espirito Santo ve teknik ekibi Ian Cathro, Rui Barbosa ve Antonio Dias'ın görevlerinden alındığını duyurdu." ifadeleri yer aldı.

Tottenham Futbol Genel Direktörü Fabio Paratici, "Nuno ve teknik ekibinin başarılı olmayı ne kadar istediğini biliyorum ama bu kararı almak zorunda kaldığımız için üzgünüm. Kendisine ve teknik heyetine teşekkür ediyor, gelecek için başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tottenham'ın kısa zaman içinde yeni teknik direktörünü açıklayacağı duyuruldu.

Tottenham, İngiltere Premier Lig'de son olarak Manchester United'a 3-0 yenilmişti. Bu sonuçla Tottenham, 15 puanla 8. basamağa geriledi.

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