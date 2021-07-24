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Tottenham, İtalyan kaleci Gollini'yi kiraladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, İtalyan kaleci Pierluigi Gollini'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Yunus Kaymaz   | 24.07.2021
Tottenham, İtalyan kaleci Gollini'yi kiraladı

İstanbul

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen 26 yaşındaki Gollini'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Gollini, geçen sezon Atalanta'da tüm kulvarlarda 32 maça çıktı.


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