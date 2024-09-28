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Toprak Razgatlıoğlu'ndan "efsane" dönüş

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda geçirdiği kazadan sonra İspanya'nın Aragon pistindeki çıktığı ilk yarışta 2. olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dönüşünü "efsane" olarak değerlendirdi.

Şenhan Bolelli  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Toprak Razgatlıoğlu'ndan "efsane" dönüş

Madrid

Razgatlıoğlu, Aragon pistinde aldığı 2.likten sonra AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Mutlu olduğunu söyleyen milli motosikletçi, "Geri döndük ve podyumda bitirdik. Bu benim için efsane bir şey. Podyumda bitirmek her zaman güzel. Birincilik bekliyorduk ama ikincilik de iyi. Birinci olmak için gerçekten elimden gelenin fazlasını da yaptım ama ön lastiğin bitmesi sonucu virajı artık dönememeye başladım." dedi.

Ön lastik sorunundan "özellikle uzun virajlarda zorlandığını, ikinciliği bile çok zor elde ettiğini" ifade eden Razgatlıoğlu, "Beklemediğim bir yerden bir düşüş yaşadık ama yarın lastikle ilgili farklı seçeneklerimiz var. Yarın daha sert ön lastik kullanacağız. İnşallah istediğimiz gibi olur çünkü bu pistte hiç birinciliğim yok. İnşallah bu hafta sonu bitmeden 1.lik gelir." diye konuştu.

Razgatlıoğlu, hedefinin her zaman birincilik olduğunu, motorda yaşadığı sorunların giderilmesi halinde Aragon'da da kariyerinde ilk olacak bu başarıyı elde edeceğini vurguladı.

Superbike yarışlarının 8. ayağı Fransa'da 6 Eylül'de geçirdiği kazadan sonra şu anda "psikolojik hiçbir sorununun olmadığını" anlatan Razgatlıoğlu, şunları söyledi:

"Teknik açıdan durum farklı. Her şeyin yüzde 100 olması gerekiyor. Siz çok iyi olsanız da motorun yüzde 80 olması her şeyi değiştirebiliyor. Bazı şeylere tolerans gösterip kapatabiliyorsunuz ama lastikteki bir durumda her şey elinizde değil."

Milli motosikletçi 385 puanla lider olduğu 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda en yakın rakibi Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 33'e çıkardı.

Superbike'da yarın Tissot Superpole ile ana yarışta piste çıkacak Razgatlıoğlu, Aragon pistinde ilk birinciliğini alarak ve şampiyonanın bitimine iki ayak kala İspanya'dan liderliğini devam ettirerek ayrılmaya çalışacak.


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