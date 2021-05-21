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Spor, Dünyadan Spor

Tokyo 2020 OHAL altında bile düzenlenecek

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı John Coates, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Japonya'da uygulanan olağanüstü hal (OHAL) sürse bile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleneceğini söyledi.

Hüseyin Burak Demirer   | 21.05.2021
Tokyo 2020 OHAL altında bile düzenlenecek

Ankara

Coates, başkanı olduğu Tokyo 2020 Koordinasyon Kurulu'nun, video konferans yoluyla düzenlenen toplantısının ardından açıklama yaptı.

Oyunların tüm katılımcılar ve Japon halkı için güvenli olacağının her zamankinden daha açık hale geldiğini belirten Avustralyalı yönetici, "Organizasyonun OHAL şartlarının devamı halinde düzenlenip düzenlenmeyeceği" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Sporcular ve Japon halkının sağlığını ve güvenliğini korumak için uyguladığımız tüm planlar, en kötü senaryo göz önünde bulundurularak yapıldı. Bu nedenle cevabım, kesinlikle evet. Dünya Sağlık Örgütü de dahil aldığımız tüm bilimsel tavsiyeler, belirlediğimiz tedbirlerin, OHAL olsa da olmasa da tatmin edici olduğunu yönünde."

Japonya'daki son ankete göre halkın yüzde 59,7'si, ülke genelinde artış trendini koruyan Kovid-19 vakaları sebebiyle Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi gerektiğine inanıyor.

Kovid-19 salgını yüzünden bir yıl ertelenerek 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine alınan Tokyo Olimpiyatları'na, yaklaşık 15 bin sporcunun katılması bekleniyor.

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