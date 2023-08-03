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Tirana-Beşiktaş maçı olaylar nedeniyle geç başladı

Beşiktaş’ın Arnavutluk ekibi Tirana ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçı, yaşanan saha olayları nedeniyle gecikmeli başladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
Tirana-Beşiktaş maçı olaylar nedeniyle geç başladı Fotoğraf: Olsi Shehu - AA

İstanbul

Siyah-beyazlı taraftarların sahaya meşale atmasıyla başlayan olaylarda daha sonra iki takım seyircileri arasında gerginlik yaşandı. Siyah-beyazlı oyuncular, taraftarlarını sakinleştirmek için tribünlere giderken, karşılaşmanın hakemi Stuart Attwell iki ekibi de soyunma odasına çağırdı.

UEFA delegeleri ile yapılan toplantının ardından yaklaşık 15 dakikalık bir gecikme sonrası karşılaşma yeniden başladı.


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