Sparta Prag-Galatasaray maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 22 Şubat Perşembe günü oynanacak Sparta Prag-Galatasaray maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
İstanbul
İSTANBUL (AA) -
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılıların Çekya ekibiyle deplasmanda oynayacağı mücadelede Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Gary Beswick ve Adam Nunn gerçekleştirecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise John Brooks olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.