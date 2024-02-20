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Sparta Prag-Galatasaray maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 22 Şubat Perşembe günü oynanacak Sparta Prag-Galatasaray maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Abdulkadir Karakaya  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Sparta Prag-Galatasaray maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

İstanbul

İSTANBUL (AA) -

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılıların Çekya ekibiyle deplasmanda oynayacağı mücadelede Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Gary Beswick ve Adam Nunn gerçekleştirecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise John Brooks olacak.

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