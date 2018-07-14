ANKARA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Xherdan Shaqiri'yi Stoke City'den transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Shaqiri'nin, serbest kalma bedeli 13,5 milyon sterlin karşılığında Stoke City'den transfer edildiği ve 26 yaşındaki oyuncu ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kosova asıllı İsviçreli yıldız futbolcu, Liverpool'da gelecek sezon 23 numaralı formayı giyecek.

İsviçre Milli Takımı'nda 74 maçta forma giyen Xherdan Shaqiri, geçen sezon Stoke City'de ise 36 lig maçında 8 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu