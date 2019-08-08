Sessegnon Tottenham'da
İngiltere ekibi Tottenham, Fulham'dan sol kanat oyuncusu Ryan Sessegnon'u kadrosuna kattı.
İstanbul
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Fulham'da forma giyen 19 yaşındaki İngiliz futbolcu Ryan Sessegnon ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Anlaşma kapsamında Tottenham'ın 22 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Josh Onomah'ın da Fulham'a gönderildiği belirtildi.
İngiltere basını, Tottenham'ın bu transfer için 25 milyon sterlin bonservis bedeli ödediğini ve bu rakamın performans bonuslarıyla 30 milyon sterline çıkabileceğini öne sürdü.
Altyapısından yetiştiği Fulham'da geçen sezon 38 maçta görev alan Sessegnon, 2 gol kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.