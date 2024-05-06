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Serie A'da Roma ile Juventus 1-1 berabere kaldı

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Roma, sahasında Juventus ile 1-1 berabere kaldı.

Yunus Kaymaz  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Serie A'da Roma ile Juventus 1-1 berabere kaldı

İstanbul

Ligin 35. hafta mücadelesinde ev sahibi Roma'nın golünü 15. dakikada Romelu Lukaku atarken, Juventus'un golünü 31. dakikada Bremer kaydetti.

Juventuslu milli futbolcu Kenan Yıldız rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Roma'da yedek başlayan Zeki Çelik ise forma şansı bulamadı.

Günün diğer mücadelesinde ise Milan, iki kez geriye düştüğü maçta sahasında Genoa ile 3-3 berabere kaldı.

Inter'in şampiyonluğunu ilan ettiği Serie A'da, Milan 71 puanla ikinci, Juventus 66 puanla üçüncü, Roma 60 puanla beşinci sırada yer alıyor.

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