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Sergio Agüero yeniden sahalara döndü

Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle emekliye ayrılan Arjantinli yıldız futbolcu Sergio Agüero, yeşil sahalara yeniden döndü.

Doğa Kırmızıoğlu   | 09.01.2023
Sergio Agüero yeniden sahalara döndü

Ankara

Ekvador ekibi Barcelona de Guayaquil'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncunun sahalara dönmesi için gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

Futbola dönmesiyle ilgili Agüero, "Yeniden oynamak için heyecanlanıyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Şimdiden antrenmanlara başladım, kulübüm için oynayabileceğim. Kardiyologdan yardım aldım. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum, her şeyi kontrol eden bir çipim var, bu şekilde oynayabiliyorum. 15 gün içinde İspanya'da Barcelona'dan takım arkadaşlarımla bir maça çıkacağım." ifadelerini kullandı.

Ajantinli santrfor, Barcelona'da forma giydiği 2021 yılında kalbindeki sorun nedeniyle emekliye ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.

Arjantin'in Independiente takımında başladığı futbolculuk kariyerine Atletico Madrid (2006-2011) ile Manchester City'de (2011-2021) devam eden ve son olarak Barcelona'ya gelen Agüero, Arjantin Milli Takımı'nda da 14 yıl boyunca forma giydi. Agüero, 41'i milli takımda olmak üzere kariyeri boyunca 426 gol attı.

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