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Serena Williams Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların 2 numaralı seribaşı Simona Halep'i 2-0 yenen 10 numaralı seribaşı Serena Williams, yarı finale yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer   | 16.02.2021
Serena Williams Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı

Ankara

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde, Avustralya Açık'ta 7 şampiyonluğu bulunan Serena Williams ile 2018 finalisti Halep karşılaştı.

Williams, daha fazla basit hatası olmasına karşın Halep'in servislerine karşı yaptığı güçlü vuruşlar ve puan kazandıran vuruşlarda rakibine 24-9 üstünlük sağlaması sayesinde korttan galip ayrıldı.

Bir saat 21 dakika süren maçı, 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan 39 yaşındaki Williams, turnuvada son şampiyonluğunu yaşadığı 2017'den bu yana ilk defa yarı finale çıktı.

Serena Williams, yarı finalde 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile karşı karşıya gelecek.

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