Dolar
18.64
Euro
19.25
Altın
1,749.65
ETH/USDT
1,218.60
BTC/USDT
16,453.00
BIST 100
4,962.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Senegal'de Dünya Kupası heyecanı yaşandı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal'in Ekvador'u 2-1 yenmesi coşkuyla karşılandı.

Fatma Esma Arslan   | 29.11.2022
Senegal'de Dünya Kupası heyecanı yaşandı

Dakar

Senegalliler, Senegal-Ekvador karşılaşmasını başkent Dakar'daki sahil şeridine kurulan dev ekrandan izledi.

Senegal'in Ekvador'u 2-1 mağlup ederek A Grubu'nu ikinci sırada tamamlaması sonrasında taraftarlar sevinç gösterilerinde bulundu, dakikalarca dans etti.

Maç gösteriminin yapıldığı alandan ayrılan taraftarlar, trafikte araçları durdurdu, kutlama yaptı. Seyir halindeki birçok araç da korna çalarak galibiyeti kutladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eğriboz Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Türkiye ve BAE arasında 'Ortak Stratejik Güvenlik Diyaloğu' kurulacak
Türk lirasını yırttığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
İçişleri Bakanlığından "belediyelerde yürütülen terör soruşturmalarına" ilişkin açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek

Benzer haberler

ABD son 16 turuna yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu

ABD son 16 turuna yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu

İngiltere, son 16 turuna yükseldi

Senegal'de Dünya Kupası heyecanı yaşandı

Senegal, Ekvador'u 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi

Senegal, Ekvador'u 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi
Hollanda 7 puanla grubunu lider tamamladı

Hollanda 7 puanla grubunu lider tamamladı
Arjantin ile Polonya, Dünya Kupası'nda son 16 turu bileti için karşılaşacak

Arjantin ile Polonya, Dünya Kupası'nda son 16 turu bileti için karşılaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet