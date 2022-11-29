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İspanya'da LaLiga kurumu, Juventus'a "acil sportif yaptırım" uygulanmasını istedi

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumu, kulüp başkanı ve yönetim kurulu istifa eden İtalya'nın Juventus kulübüne "acil sportif yaptırım" uygulanmasını istedi.

Şenhan Bolelli   | 29.11.2022
İspanya'da LaLiga kurumu, Juventus'a "acil sportif yaptırım" uygulanmasını istedi

Madrid

LaLiga, yaptığı yazılı açıklamada, "Finansal sürdürülebilirlik, futbolun ticari işini korumak için çok önemlidir. Futbolumuza sahip çıkalım." diyerek, yaklaşık 10 yıldır İspanyol futbol kulüplerinde uygulanan ekonomik kontrollerin Avrupa'daki tüm kulüpler için geçerli olması gerektiğini vurguladı.

İtalyan mali polisi tarafından da soruşturulan Juventus'u UEFA Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle nisan ayında UEFA'ya resmi olarak şikayet ettiğini de hatırlatan LaLiga, İtalyan kulübünü oyuncularının gerçek maaş bordrolarını ve çalışanlarının harcamalarını saklamak, transfer değerlerini gerçeğin üzerinde göstermekle suçladığını bildirdi.

İspanyol futbolunun önemli kurumlarından biri olan LaLiga, "Avrupa'da finansal olarak sürdürülebilir futbolu teşvik etmek amacıyla Juventus'a karşı bu şikayetlerini devam ettirdiğini ve yetkili makamlardan bu kulübe acil sportif yaptırımlar uygulamasını talep ettiğini" kaydetti.

LaLiga, nisan ayında UEFA'ya yaptığı şikayette Juventus dışında Manchester City ve Paris Saint Germain kulüplerini de UEFA Finansal Fair Play kurallarını çiğnemekle suçlamıştı.

Juventus Kulüp Başkanı Andrea Agnelli ve yönetim kurulu, kulübün 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının Torino Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan bir soruşturmayla incelenmesinin ardından istifa etmişti.

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