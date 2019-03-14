Scholes'un ilk teknik direktörlük deneyimi bir ay sürdü
Manchester United'ın unutulmaz futbolcularından Scholes, İngiltere 4. lig ekibi Oldham Athletic'teki görevinden istifa etti.
İstanbul
İngiltere 4. Futbol Ligi takımlarından Oldham Athletic'in teknik direktörü Paul Scholes, göreve geldikten bir ay sonra istifa etti.
Oldham Athletic Kulübü, daha önce Manchester United'ın 23 yaş altı ile A takımında antrenörlük yapan ve ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan 44 yaşındaki Scholes'un görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İngiltere Milli Takımı formasını 66, Manchester United formasını ise 718 kez giydiği kariyerini 2012-13 sezonu sonunda noktalayan Scholes, 11 Şubat'ta Oldham Athletic ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
İlk teknik adamlık deneyimi 31 gün süren Scholes'un yönetiminde 7 maça çıkan Oldham Athletic, bir galibiyet alabildi.
Ligde 37 haftada 48 puan toplayan Oldham Athletic, 14. sırada bulunuyor.
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