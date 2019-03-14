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Celta Vigo'da ayın futbolcusu Okay Yokuşlu

İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, şubat ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Mutlu Demirtaştan   | 14.03.2019
Celta Vigo'da ayın futbolcusu Okay Yokuşlu

İstanbul

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Celta Vigo'dan yapılan açıklamaya göre sponsor firma tarafından her ay takımın en iyisine verilen ödüle, şubat ayı performansı doğrultusunda milli futbolcu Okay Yokuşlu layık görüldü.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan ankette oyların yüzde 40'ını alan milli futbolcu, Nestor Araujo (yüzde 35) ve Wesley Hoedt'ü (yüzde 25) geride bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okay, aralık ayından sonra kendisini ikinci kez bu ödüle layık gören Celta taraftarına ve sponsor firmaya teşekkür ederek, "Zor bir sezonda bunu başarmak benim için güzel. Daha iyi sonuçlar alabilmek adına hepimiz çok çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

La Liga'nın 28. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Real Madrid'e konuk olacakları karşılaşmayı da değerlendiren 25 yaşındaki futbolcu, "Santiago Bernabeu çok özel bir stat. İyi sonuç almak için her zamankinden daha agresif olmalıyız. Bizim için güzel bir fırsat." şeklinde görüş belirtti.

İspanya'da ilk sezonunu geçiren Okay, Celta Vigo'da şu ana kadar 22 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Okay Yokuşlu, ligde 25 puanla düşme hattında bulunan Celta Vigo'nun 2 Şubat'ta Sevilla'ya karşı 1-0 kazandığı maçta galibiyet golünü atmıştı.


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