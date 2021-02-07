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Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig-Liverpool maçı Macaristan'da yapılacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Leipzig ile İngiltere'nin Liverpool takımları arasında yapılacak son 16 turu ilk maçı, iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle Macaristan'da oynanacak.

Mutlu Demirtaştan   | 07.02.2021
Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig-Liverpool maçı Macaristan'da yapılacak

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Leipzig'in Liverpool'u ağırlayacağı karşılaşmanın, Almanya ile İngiltere arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanmasına karar verildi.

Karşılaşma, planlandığı gibi 16 Şubat Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.


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