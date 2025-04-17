Dolar
38.14
Euro
43.77
Altın
3,343.10
ETH/USDT
1,589.70
BTC/USDT
84,576.00
BIST 100
9,266.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ve Inter yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları sonunda Arsenal ve Inter yarı finale yükseldi.

Emre Aşıkçı  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ve Inter yarı finalde

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek final etabı, iki maçla tamamlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İtalyan ekibi Inter, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Alman temsilcisi Bayern Münih'i ağırladı.

Guiseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı gol sesi çıkmadı.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan konuk ekip 52. dakikada Harry Kane'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Inter, 58. dakikada Lautaro Martinez'le beraberliği yakalarken 61. dakikada Benjamin Pavard'ın kafa golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Bayern Münih, 76. dakikada Eric Dier ile skorda dengeyi sağladı: 2-2.

Kalan bölümde skoru korumasını bilen İtalya temsilcisi, tur biletini alan taraf oldu.

Inter, yarı finalde Barcelona'yla karşılaşacak.

Real Madrid, sürprizi gerçekleştiremedi

Gecenin diğer rövanş mücadelesinde İngiliz temsilcisi Arsenal, İspanya'nın Real Madrid takımına konuk oldu.

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmanın 13. dakikasında Arsenal'de Bukayo Saka’nın kullandığı penaltıyı Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois kurtardı.

Maçın 65. dakikasında Saka, Londra ekibini öne geçiren golü attı fakat Real Madrid'in bu gole cevabı gecikmedi ve 67. dakikada Vinicius Junior, maça beraberliği getiren golü attı.

Arsenal, 90+3 dakikada Gabriel Martinelli'nin attığı golle tekrar öne geçti ve karşılaşma 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı..

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde de gol olmayınca, ilk maçı da 3-0 alan Arsenal, adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Arsenal, yarı finalde Paris Saint-Germain ile oynayacak.

Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 31 Mayıs'da Allianz Arena'da yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zirai don olayına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de
Bursa'da bitişik 3 evde çıkan yangına müdahale ediliyor
Yurt dışında yaşayan gençler, Antalya'da gençlik kampında buluştu
Adalet Bakanı Tunç'tan "CHP'ye kayyum atanacağı" iddialarına ilişkin açıklama
DMM, "CHP'ye kayyum atanıyor" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ve Inter yarı finalde

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ve Inter yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası finali, Eskişehir'de oynanacak

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'in eski gol kralı Gabonlu futbolcu Boupendza, hayatını kaybetti

Süper Lig'in eski gol kralı Gabonlu futbolcu Boupendza, hayatını kaybetti
TFF, alt liglerde 2024-2025 sezonu play-off tarihlerini açıkladı

TFF, alt liglerde 2024-2025 sezonu play-off tarihlerini açıkladı
Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Tadic, bu sezonki şampiyonluğun önemini vurguladı

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Tadic, bu sezonki şampiyonluğun önemini vurguladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet