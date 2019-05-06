Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.74
Dolar
6.02
BIST 100
92,301.45
Altın
1,279.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Şampiyonlar Ligi finalistleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları, 7 Mayıs Salı ve 8 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Hüseyin Burak Demirer   | 06.05.2019
Şampiyonlar Ligi finalistleri belli oluyor

Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon adını finale yazdıran ilk takım, 7 Mayıs Salı günü belli olacak.

İngiliz ekibi Liverpool, İspanya'da 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Barcelona'yı ağırlayacak. Yarın TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Diğer eşleşmede ise Hollanda kulübü Ajax, deplasmanda 1-0 yendiği İngiltere'nin Tottenham takımını konuk edecek. Maçın başlama vuruşu, 8 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de yapılacak.

Müsabakalar, beIN Sports kanallarından naklen yayınlanacak. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler
'Huawei muharebesi'nin mağduru Gavin Williamson
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti

Benzer haberler

Cüneyt Çakır Liverpool-Barcelona maçını yönetecek

Cüneyt Çakır Liverpool-Barcelona maçını yönetecek

Tottenham'da düşüş sürüyor

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor

Xavi futbolu bırakıyor

Xavi futbolu bırakıyor
Barcelona büyük avantaj yakaladı

Barcelona büyük avantaj yakaladı
Tarihte ilk kez iki Türk takımı Dörtlü Final'de

Tarihte ilk kez iki Türk takımı Dörtlü Final'de