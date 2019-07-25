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Salih Yoluç Belçika'da gaza basacak

Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, Belçika'daki Blancpain GT serisi Dayanıklılık Kupası'nın 7'nci ayağında yarışacak.

Muhammed Ali Timur   | 25.07.2019
Salih Yoluç Belçika'da gaza basacak

Ankara

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Salih Yoluç, 27 Temmuz Cumartesi günü Belçika SPA Pisti'nde koşulacak Blancpain GT serisinin 24 saatlik yarışında ter dökecek.

TF Sport adına Pro-Am kategorisinde mücadele edecek Salih Yoluç'un SPA Pisti'ndeki yarışta takım arkadaşları Ahmad Al Harthy ve Charlie Eastwood olacak.

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